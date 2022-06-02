Ailesi içindeyken evini yaktı

Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet getiren bir baba evini yaktı. Alevlerin arasında kalan baba yaşamını yitirirken, anne ile 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı. Olay, Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi.

Bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, sabah saat 05.00 sıralarında eşi Zeliha Sancar (39) ile çocukları Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar'ın (3) evde uyuduğu sırada eline aldığı kolonya şişesiyle evi ateşe verdi.

KOMŞULAR KURTARDI

Evden alevler yükseldiğini gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu arada bazı vatandaşlar da evde bulunan anne ve iki çocuğunu alevlerin arasından çıkartmayı başardı.

Anne ve iki küçük çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi yakan baba İbrahim Sancar (37) ise alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Yanan eve müdahale eden Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Anne Zeliha Sancar (39) 3.derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar (3), ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. ■ BATUHAN ULU