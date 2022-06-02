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Haberler Manisa Ailesi uyurken evi yaktı! 3 yaşındaki minik Fırat'tan acı haber geldi

Ailesi uyurken evi yaktı! 3 yaşındaki minik Fırat'tan acı haber geldi

Eşi ve çocukları içeride uyurken evi ateşe veren baba, alevlerin arasında kalarak can verdi. Komşular anne ve iki çocuğunu ağır yaralı olarak kurtarabildi. Ancak hastaneden kötü haber geldi. 3 yaşındaki Fırat Sancar'ın minik bedeni daha fazla dayanamadı.

AA

02.06.2022, 12:41

Ailesi uyurken evi yaktı! 3 yaşındaki minik Fırat’tan acı haber geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde, dün tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve Kula Devlet Hastanesinden İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sancar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat'ın aynı hastanede bulunan 6 yaşındaki ablası Kader ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine yatırılan annesi Zeliha Sancar'ın (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a (37) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha, çocukları Fırat ve Kader Sancar yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılmış, İbrahim Sancar müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmişti.

Ailesi içindeyken evini yaktı

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