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Haberler Manisa Manisa’daki 4 FETÖ’cü operasyonla gözaltına alındı

Manisa’daki 4 FETÖ’cü operasyonla gözaltına alındı

2.6.2022

Manisa’daki 4 FETÖ’cü operasyonla gözaltına alındı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY içinde faaliyette bulunduğu belirlenen 6 şüpheliden 4'ünün, Manisa'da gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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