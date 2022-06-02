Su bulmak için açtığı kuyudan petrol çıktı

Ege'nin en güzel üzüm, zeytin ve kirazlarının yetiştiği Manisa Salihli'nin bereketli topraklarından şimdi de petrol fışkırıyor. Yağbasan mahallesinde bir çiftçinin zeytin tarlasını sulamak için açtırdığı kuyuda çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol tespit edildi. İlçenin kaderini değiştirecek gelişme büyük yankı uyandırırken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı rezerv tespiti için sondaj kararı aldı.

BİR KIVILCIMLA YANGIN ÇIKTI

Salihli'nin Yağbasan mahallesinde çiftçi Mustafa Yüksel, 14 dönümlük zeytin tarlasını sulamak üzere su bulabilmek için defalarca kuyu açma denemelerinde bulundu. 22 Nisan'da sondaj çaktıran Yüksel, istediği suya ulaşamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Tarlasına bu kez 29 Nisan'da bir sondaj daha çaktıran Yüksel, yine hüsrana uğrayınca, bu kez 5 Mayıs tarihinde yine su aramak için sondaj çaktırdı. Bu kez istediği sulama suyuna kavuştuğunu düşünen Yüksel, vanayı açınca şoke oldu.

Yüksel ve yakınları, ortaya çıkan siyah maddenin kokusundan şüphelenip kontrol etmek için akan sıvıyı ateşe verdiler. İlk kıvılcımla yükselen alevler geniş bir alanda yangına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye 2 saatlik bir çalışmayla yangını söndürebildi. Manisa Valiliği de bölgeye AFAD ekiplerini göndererek çevrede güvenlik önlemi aldı. Çiftçi Yüksel'in kuyusundan numuneler alan TPAO'nun analiz sonuçları Salihli'de bayram havası yaşattı. Verilere göre 208 metreden çıkan maddenin yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğu ve işlemeye değer görüldüğü öğrenildi.

BÜYÜK BİR REZERV OLABİLİR

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonucuna göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 6'sı çok kaliteli petrol olarak belirlendi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açacak. Rezerv büyük olabilir" dedi. Su bulma uğruna tarlasına 3 kez sondaj çaktıran ve on binlerce lira masraf yapan çiftçi Mustafa Yüksel ise, "İyi ki inat etmişim" dedi.

BU SONUCU BEKLİYORDUK

Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan da, "Mahallemizde 2009'dan bu yana gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında benzer olaylar yaşanıyor. Birçok sondaj kuyusundan benzer bir madde çıkıyordu. Bu mahallede bir gün petrol çıkacağına inanıyorduk. Çok mutluyum. Mahalleme ve ülkeme hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

EMRE SAÇLI