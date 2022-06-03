Babasının yaktığı ev Fırat’a da mezar oldu

MANISA Kula'da bunalıma girdiği iddia edilen bir adamın evi yakması sonucu kendisi yaşamını yitirmiş, anne ve 2 çocuğu ağır yaralanmıştı. Yaralı çocuklardan 3 yaşındaki Fırat'tan acı haber geldi, anne ve 6 yaşındaki kardeşin hayati tehlikeleri ise sürüyor. Kula'nın Narıncalı Pıtrak mahallesinde İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğunun uyuduğu sırada evi yakmış, kendisi kaldırıldığı hastanede ölmüş, anne Zeliha Sancar (39) Merkezefendi Hastanesi'ne, çocukları Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar (3) ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak minik Fırat dün sabaha karşı doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber ailenin yakınlarını kahretti.

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