Başkan Ergün’den MHP lideri Bahçeli’ye ziyaret

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve projelerini takibi etmek amacıyla Ankara'ya giden Başkan Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, 2 milyar 425 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni için Manisa'ya davet etti. Manisa'ya ve Manisalılara selam ve sevgilerini ileten Bahçeli de, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyerek, yapılan hizmetlerin hayırlar getirmesini temenni etti. Ziyarette Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti. ■ CÜNEYT HASÇELİK

DİĞER