Kavgadaki ‘sürpriz’ sözü ile kan döküldü

Manisa'da iki arkadaşın tartışması sırasında sarf edilen "sürpriz" sözü ortalığı kan gölüne çevirdi. Hamdi Varlık'ın "Seni bir daha buralarda görürsem sürprizle karşılaşırsın" sözü üzerine oturduğu sandalyeden kalkarak otomobiline koşan Ferdi Yarentepe, pompalı tüfeği alarak "Al sana sürprizin kralı" dedi ve arkadaşının kafasına bir el ateş etti. Varlık'ın kanlar içinde yere yığıldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan Yarentepe ise kayıplara karıştı.

KIZ MESELESİ İDDİASI

Göktaşlı mahallesi Murat Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Hamdi Varlık (40) ve Ferdi Yarentepe (37) iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Birden oturduğu yerden kalkan Hamdi Varlık'ın "Seni bir daha buralarda görürsem sürprizle karşılaşırsın" sözü üzerine öfkeye dönen Ferdi Yarentepe, park halindeki otomobiline koşarak arka koltukta bulunan pompalı tüfeğini aldı ve arkadaşına doğrultarak "Al sana sürprizin kralı" dedikten sonra ateşledi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sandalyeyle vurmak için hamle yapan Hamdi Varlık'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Varlık'a, kahvehanede bulunanlar yardımcı olmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Varlık'ı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Bir anda gerçekleşen korkunç olayı, işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi. Saldırgan Ferdi Yarentepe, olayda kullandığı pompalı tüfeği, bir işyerinin önündeki koltuğun altına atarak kayıplara karıştı. Polis saldırganın peşine düştü.

SERKAN ÖZCAN