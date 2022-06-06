Eve dönemediler!

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada işten dönen 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Cumartesi akşam saatlerinde Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B. (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşak'ta çarpıştı.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler Nesil Göksu ve Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) ise yaralandı.

Sürücü 27 yaşındaki Nesil Göksu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SANAYİDE ÇALIŞIYORLARDI

ÖTE yandan kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mert Kılıç'ın Salihli Sanayi Sitesi'nde kaportacıda çalıştığı, sürücü Nesil Göksu'nun ise aynı sitede oto tamircisi olduğu, akşam iş bitimi yaşadıkları Mersindere Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

EMRE SAÇLI