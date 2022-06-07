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Haberler Manisa Alkollü sürücü öndeki otomobili fark etmedi

Alkollü sürücü öndeki otomobili fark etmedi

7.6.2022

Alkollü sürücü öndeki otomobili fark etmedi
MANİSA Gölmarmara'da alkollü sürücünün öndeki araca çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Kaza, Gölmarmara ilçesi Hacıveliler mahallesinde yaşandı. Salihli'den Gölmarmara'ya seyir halindeki D.B. idaresindeki 45 P 1366 plakalı araç, C.D. idaresindeki 54 AEJ 312 plakalı aracın arkasındaki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan aracı çevredekiler söndürdü. D.B. ile araçta bulunan E.S, E.K. ve S.S. yaralandı. Sürücü D.B'nin alkollü olduğu ve araç içinde içki şişelerinin bulunduğu tespit edildi. ■ SERKAN ÖZCAN
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