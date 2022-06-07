Doktorların ‘yaşamaz’ dediği Ayaz konuşuyor

MANİSA'DA 18 aylıkken yüksek ateşle hastaneye kaldırılan Ayaz Ağralı, akciğerlerine bulaşan virüs nedeniyle 6 ay boyunca yoğun bakımda kaldı.

40 BİN TL GEREKİYOR

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden, solunum yetmezliği nedeniyle nefes borusuna tüp takılıp, yapay akciğer cihazlarına bağlanan Ayaz, geçirdiği 14 ameliyat sonrası yaşama tutundu, 8 yaşında 'Anne' ve 'baba' demeye başladı.

Oğlu Ayaz'ın sağlığının her geçen gün iyiye gitmesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Şengül Ağralı, "Ayaz, 14 ameliyat geçirdi, Bir ameliyat daha olacak. Sağ akciğerinin 4'te 1'i alınacak. Robotik cihazla büyük bir ameliyat olacağı için epey bir masrafı var. 40 bin lira civarındaki ameliyat masrafları için destek bekliyoruz. Ayaz, artık bizim söylediklerimizi tekrarlıyor. 'Anne ve baba' diyor, parka gitmek istediğini söylüyor. Ayaz'ın tedavileri sonrası sağlıklı bir birey olacağını düşünüyorum" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK