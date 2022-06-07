Yeni Asır yazdı Mustafa nefes aldı

AYDIN Germencik'te yaşayan Muhammed ile Yüksel Duru çiftinin çocukları Mustafa'ya 2 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Doktorlar aileye Mustafa'nın en fazla 2 yaşına kadar yaşayacağını söyledi. Oğlunu yaşatabilmek için mücadele veren aile, hayırseverlerin desteğiyle küçük Mustafa'nın ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak Mustafa'nın 3,5 yıldır kullandığı tıbbi cihazlar arızalanınca aile çaresiz kaldı.

Yeni Asır'ın Mustafa için kampanya başlatıldığı haberi üzerine hayırsever iş insanları kolları sıvadı. Altınordu'da forma giyen Ahmet İlhan Özek de sosyal medyadan canlı yayın ile kampanyaya yardım topladı. Özek'in futbolcu arkadaşları ve iş insanı hayırseverlerin desteğiyle bir haftada bağış kampanyasında 200 bin lira toplandı.

'NASIL TOPLARIM?' DİYORDU

SOLUNUM cihazına kavuşan Mustafa'nın yüzü yeniden gülmeye başladı. Baba Muhammet Duru, "Kampanyayı başlatırken bu parayı nasıl toplarım diye düşünüyordum. Yeni Asır'da çıkan haberimizin ardından kampanyamızı bitirdik. Oğluma nefes olan herkese teşekkür ediyoMustafa Duru rum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE