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Haberler Manisa Manisa’da kanlı pusu

Manisa’da kanlı pusu

8.6.2022

Manisa’da kanlı pusu

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay önceki gün gündüz saatlerinde Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Ahmet Camcı, evine gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

ATEŞ EDİP ARABAYLA KAÇTI
GÖRGÜ tanıklarının ifadesine göre pompalı tüfekle ateş eden şahıs olay yerinde hızla uzaklaştı. Ne olduğunu anlayamayan Camcı, bir anda kanlar içinde yerde kaldı. Genç adamın vurulduğunu gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Camcı'yı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Camcı'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. ■ SERKAN ÖZCAN

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