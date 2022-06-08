Mehteranın Ümit’i

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, down sendromlu Ümit Akkuş (30) farkındalık amacıyla görev verilen mehter takımında azmi sayesinde 1 yıl içinde mehterbaşı oldu. Zaman zaman mehter takımını yöneten Akkuş, söylediği marşlarla dikkat çekiyor. Akkuş, aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Engelini mehter takımı ile aştığını kaydeden Ümit Akkuş, "1 yıldır marş söylüyorum. Herkes çok mutlu oluyor. İnsanlar beni çok seviyor. Bu işi severek yapıyorum. Bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Mehter takımının kurucusu İlker Savaş da "Ümit kardeşim 2014 yılında babasını kaybetti. Biz de o günden sonra kendisini sürekli ziyaret ediyorduk. Kendisini 1 yıl önce mehter takımına aldık. Düğün, sünnet ve benzeri etkinliklere gidiyoruz. Mehter marşı söylüyor. Mehter takımını yönetiyor. Engel tanımıyor. Toplumda farkındalık yarattık. Ümit'i görenler de mutlu oluyor" diye konuştu. Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Savaş, "Toplumda böyle kardeşlerimize sahip çıkmalı ve onları yok saymamalıyız" ifadelerini kullandı. ■ İLKER UYAR