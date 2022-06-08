Zıpkın gibi şampiyon

Aydın Kuşadası'nda yaşayan sporcu Turan Melih Aydıner, babasının oltasıyla çocuk yaşlarda başladığı balık avcılığında zirveye çıktı. Milli sporcu Aydıner, İzmir'de yapılan Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası'nda kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Kuşadası'nda 11 yıldır faaliyette olan Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü'nün formasını giyen 42 yaşındaki Turan Melih Aydıner, antrenörü Adnan Kalça'nın tavsiyesiyle zıpkınla balık avı sporuna yöneldi. Aydıner, katıldığı ilk yarışmalarda beklediği başarıları elde edemese de hayallerinden vazgeçmedi. Zıpkınla balık avı sporunda kendini geliştirirken aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de eğitim gören Aydıner, üniversiteden mezun olduktan sonra kendini tamamen su sporlarına adadı.

34'ÜNDE MİLLİ FORMA

Aydıner, ilk başarısını 2014'de Mersin'de katıldığı şampiyonada Türkiye ikinciliği ile elde etti. Bu dereceyle 34 yaşındayken Milli Takıma seçilen Aydıner, Ay yıldızlı armayla 2014'te Peru'da, 2015'te İspanya'da ve 2016'da Yunanistan'da yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye adına yarıştı. Milli sporcu Aydıner, son olarak İzmir'de düzenlenen Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterdi. 112 sporcu mücadele ettiği şampiyonada fırtına gibi esen Aydıner, 40 metre suyun altında zıpkınla 12 kilo balık avlayıp şampiyonayı 17 bin 870 puanla zirvede tamamladı. Rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna Aydıner, Eylül 2022'de Tunus'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın biletini cebine koydu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Edremit'te Milli Takım ile birlikte kampa gireceğini dile getiren Aydıner, "Çocukken hayalim su altı sporlarında başarı yakalamaktı. Daha önceden katıldığım şampiyonalarda şansız şekilde birincilikleri kaybettim. Bu şampiyonluk beni daha da hırslandırdı. Şimdiki hedefim önce Avrupa, ardından Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırmak. " dedi. ■ RAMAZAN AYDEMİR