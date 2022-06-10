Süt taşıyan kamyonetin çarptığı Miraç kurtarılamadı

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde, üzerinde süt tanklarının bulunduğu kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki Miraç Kaygısız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı kaza, önceki gün 19.30 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Şehirlioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynarken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Miraç Kaygısız'a, Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Miraç Kaygısız ağır yaralandı. Kaza anında yola yakın tarlada çalışan baba Rıza Kaygısız, hemen olay yerine koştu. Yaralı çocuk kaza yapan kamyonetle Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Miraç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Miraç'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. ■ ADEM ÇAKIR

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