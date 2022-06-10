Tavuklu pilav yiyen 7 kişi hastanelik oldu

Manisa Alaşehir'de, seyyar satıcıdan tavuklu pilav yiyen 7 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Satıcı L.C.'den (36) tavuklu pilav yediklerini belirten Süleyman Kaya (52), Fatma Kaya (48), A.A. (47), G.G. (24), H.G. (26), B.K. (25) ve F. Ç. (19), gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

SEYYAR SATICI GÖZALTINDA

Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman Kaya ve eşi Fatma Kaya'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, seyyar pilav satıcısını gözaltına alırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı. Hastaları ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "5 vatandaşımız taburcu edildi. 2 vatandaşımızın tedbir amaçlı hastanede tedavileri sürdürülmektedir" dedi. ■ SERKAN ÖZCAN