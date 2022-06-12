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Haberler Manisa Ölüme 9 gün direnebildi

Ölüme 9 gün direnebildi

12.6.2022

Ölüme 9 gün direnebildi
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan kişi, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'ndeki kahvehanede çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Hamdi V. (47), tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Hamdi V'ye ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Ferdi Y. (34) ise gece Kırkağaç ilçesinde yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ■ SERKAN ÖZCAN
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