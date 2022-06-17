Manisa’da çölüyle dizilere sahne olan Sazoba, yeşile büründü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde rüzgar erozyonuyla çöle dönen ve uluslararası yapımların çekimlerine sahne olan Sazoba Mahallesi, 145 hektar arazide uygulanan başarılı bir ağaçlandırma projesiyle çölleşmeye karşı verilen mücadelede örnek gösterilir hale geldi.
Mahalle yakınlarından geçen Kum Çayı'nın havzasından rüzgarla taşınan kumun tarım arazilerini kaplaması ve kum tepeleri oluşturması üzerine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaettin Taysun tarafından yapılan bilimsel çalışmayla bölgedeki çölleşme kamuoyuna duyuruldu.