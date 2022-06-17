Manisa’da çölüyle dizilere sahne olan Sazoba, yeşile büründü

Dönemin muhtarı Çetin Karabulut, erozyon nedeniyle mahallede tarımın bitme tehlikesi yaşadığını, bunu durdurmak için çok çalıştıklarını söyledi. Dikilen ağaçların büyümesiyle kumun ilerleyişinin durduğunu anlatan Karabulut, "16 yıl önce röportaj yapmıştık. O zaman buralar tamamen kum halindeydi. Ağaçların bir kısmı yeni dikilmişti. Şu an bu halde. Köyümüze bir güzellik geldi, havası değişti. Tarım arazilerimiz kapanıyordu, onlar kurtuldu. Biz çok mutluyuz, tarım arazilerimize kavuştuk, hayvan varlığı arttı, arıcılık gelişti. Köye ekonomik bir girdi oluştu." dedi.

Yeni muhtar Önder Ünlü de mahalle sakinlerinin geleceğe güvenle baktığını ifade ederek, şöyle konuştu: