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Haberler Manisa Manisa'da gizemli ölüm! Evli çift evlerinde bıçaklanmış halde bulundu

Manisa'da gizemli ölüm! Evli çift evlerinde bıçaklanmış halde bulundu

Manisa Salihli'de meydana gelen korkunç olayda haber alamayan komşuları jandarmaya haber verdi, Leyla-Mesut Dursun çiftinin bıçaklanarak öldürülmüş cesetleri evlerinde bulundu.

İHA

17.06.2022, 19:55

Manisa’da gizemli ölüm! Evli çift evlerinde bıçaklanmış halde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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