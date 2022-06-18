Kenevir ekmedikleri yer kalmamış!

MANİSA'NIN Akhisar ilçesine bağlı 3 mahallede 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Selçikli, Sarılar ve Ballıca mahallelerinde U.P'nin (35) salatalık serası içerisinde, B.B'nin (31) evinin bahçesinde ve ormanlık alanda toplam 100 kök kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edilerek el konuldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alınarak olayla ilgili tahkikata başlandı.



■ KENAN MOLLA

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