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Haberler Manisa Manisa'da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Manisa'da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Manisa Salihli'de yaşayan Leyla- Mesut Dursun çifti vahşi bir cinayete kurban gitti. Sart Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk sahibi Leyla-Mesut Dursun çiftinden yakınları bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, evde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Soruşturma kapsamında çiftin şüpheli bulunan 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı.

İHA

18.06.2022, 18:56

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan Leyla-Mesut Dursun çifti toprağa verildi. Çiftin 17 yaşındaki çocukları anne-babasını öldürdüğü şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Manisa’da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Manisa’da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa’da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Leyla-Mesut çifti Sart Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Manisa’da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

ÇOCUKLARI TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Dursun çiftinin 17 yaşındaki lise öğrencisi olan çocukları S.D. şüphe üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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