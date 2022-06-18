Haberler Manisa Manisa'da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Manisa'da bir çiftin bıçaklanmış cesetleri bulunmuştu! 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı

Manisa Salihli'de yaşayan Leyla- Mesut Dursun çifti vahşi bir cinayete kurban gitti. Sart Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk sahibi Leyla-Mesut Dursun çiftinden yakınları bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, evde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Soruşturma kapsamında çiftin şüpheli bulunan 17 yaşındaki çocukları gözaltına alındı.