Salihli’de vahşet!

MANİSA Salihli'de yaşayan Leyla- Mesut Dursun çifti vahşi bir cinayete kurban gitti. Sart Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk sahibi Leyla-Mesut Dursun çiftinden yakınları bir süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, evde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. SAĞLIK ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dursun çiftinin bıçak darbeleri ile öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

JANDARMA ekipleri korkunç cinayeti işleyen kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Sart Mahallesi'nde bulunan bir altın madeninde işçi olarak çalışan Leyla Dursun ile tuğla fabrikasında bir süre yine işçi olarak çalışan Mesut Dursun'un ölümleri şok etkisi yarattı. Kendi halinde bir aile olduğu ve husumetlileri olmadığı öğrenilen ailenin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çok yönlü çalışma sürüyor. YAPILAN ilk incelemede ise talihsiz çiftin birden fazla bıçak darbesi aldığı belirlendi. Jandarmanın bu ayrıntıdan yola çıkarak mahallede çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

DİĞER