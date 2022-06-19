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Baba ve oğlunun mucize kurtuluşu! Devrilen otomobilin altında kalıyorlardı

Manisa Turgutlu'da meydana gelen kazada bir bebe ve 8 yaşındaki oğlu, motosiklette ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu savruldu. Araç önce aydınlatma direğine, sonrasında kaldırıma çarparak devrildi. Motosikletteki baba ve oğul mucize şekilde aracın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.