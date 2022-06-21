Adı gibi Mucize

Manisa'da, annesinin yaşadığı gebelik zehirlenmesi nedeniyle sezaryenle prematüre olarak dünyaya gelen 390 gramlık kız bebek, 6 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından yaşama tutundu. Yaşaması mucize olduğu için Mucize ismi verilen bebek, 3 kilo 550 grama ulaştı. Hayati fonksiyonları normale dönen Mucize Kahraman'ın yaşama tutunması ailesi Büşra- Sercan Kahraman çiftini, doktor ve hemşireleri sevince boğdu. Mezuniyet kıyafeti giydirilen Mucize bebek, kendisini tedavi eden doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.



24 haftalıkken acil sezaryen ile 390 gram doğan mucize bebek 160 gün yoğun bakımda, 20 gün yenidoğan servisinde yattı.



'AİLELERE UMUT OLSUN'

İLK bebekleri olan Mucize'yi sağlıklı olarak kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Büşra Kahraman, "Kızım 390 gram doğdu, şu an 3 kilo 550 gram. İlk gördüğümüzde çok endişeliydik. 6 ay boyunca çok zorlu günlerimiz oldu. Avuç içi kadardı, çok şaşırmıştık. Beyin ve akciğer kanaması geçirdi. Sabrettik. Mucize, bütün prematüre ailelerine umut olsun" dedi.



■ NERMİN UÇTU