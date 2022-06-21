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Haberler Manisa Ceza bu kez 'havadan' geldi! Manisa'da trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Ceza bu kez 'havadan' geldi! Manisa'da trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Kentte, Manisa İl Jandarma Komutanlığına ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 56 perseonelle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, helikopter de görev yaptı. Çalışma sonucu 13 araç trafikten men edilirken 62 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

İHA

21.06.2022, 18:17

Ceza bu kez ’havadan’ geldi! Manisa’da trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda saat 10.00-12.00 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 56 personel katıldı.



Denetim sonucunda 910 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi.

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