Manisa'da Gölmarmara Orman İşletme Şefliği'nin yangın göletine su sağlamak amacıyla yapılan su kanalı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında görevli olan Mehmet Gezici (33), İdris Akova (62) ve Celal Geyik (55), göçük sırasında tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personeller sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasında Mehmet Gezici yaralı halde göçük altından çıkarıldı.





7 SAAT SONRA ULAŞILDI

İşçilerden İdris Akova'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in ise cansız bedenine yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



ELLERİYLE KAZIP 1 SAATTE ÇIKARDILAR

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde ise belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Belediye işçileri Mehmet Ali Kıyak (42) ve Ali Candan (42) toprak altında kaldı. 3 çocuk babası Candan olay yerinde hayatını kaybederken Kıyak'ı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Ekiplerin toprakları elleriyle kazarak yaptıkları bir saatlik çalışması sonucu işçi toprak altından sağ olarak çıkarıldı. Kıyak, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



■ SERKAN ÖZCAN/MURAT ŞENBAKLAVACI