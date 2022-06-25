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Haberler Manisa Manisa'da bir garip olay! Arkadaşları uyudu sandı, hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Manisa'da bir garip olay! Arkadaşları uyudu sandı, hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan esrarengiz olayda gece arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İsmail Köroğlu hayatını kaybetti. Arkadaşları genç adamın uyduğunu zannederken durum bir saat sonra fark edildi. Muayenede genç adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve şahsın bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.

İHA

25.06.2022, 15:02

Manisa’da bir garip olay! Arkadaşları uyudu sandı, hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde 01.20 sıralarında İsmail Köroğlu (27) arkadaşlarıyla beraber alkol aldı. Yanında bulunan arkadaşları genç adamın uyuduğunu düşünerek alkol almaya devam etti. Aradan geçen yaklaşık bir saatlik zamandan sonra şahsı uyandırmak isteyen arkadaşları, şahsın uyanmadığını ve nabzını yokladıklarında nabız alamadıklarını fark etti. Genç adamın arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan muayenede genç adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve şahsın bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Şahsın alkol komasına girerek vefat ettiği düşünülürken, genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kuruma gönderildi.

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