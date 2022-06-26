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Haberler Manisa Freni patlayan TIR otomobille çarpıştı

Freni patlayan TIR otomobille çarpıştı

26.6.2022

Freni patlayan TIR otomobille çarpıştı
MANİSA Kula'da freni patlayan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinden meydan gelen kaza, Uşak yönüne seyir halinde olan Harun Darı (29) idaresindeki TIR'ın, aynı yönde seyir halindeyken kavşaktaki ışıklarda bekleyen Halit Duran (36) idaresindeki otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle Halit Duran (36) ile otomobilde bulunan Deniz Duran (38), Recep Duran (7) ve Yılmaz Pilmardiev (13) yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ BATUHAN ULU
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