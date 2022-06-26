Kenevir ekenlere fotokapan sürprizi

MANİSA Alaşehir'de yasadışı kenevir bitkisi ekimi ihbarını alan jandarma ekipleri 2 noktaya fotokapan cihazı yerleştirdi. Birinci noktada poşet içerisinde damlama sulama malzemeleri ile A.K. (42) isimli şahsın T.C. kimlik numarasına düzenlenmiş fatura ve 672 kök kenevir bitkisi bulundu. İkinci noktada ise, 212 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayın şüphelilerinin M.S. (43) ve Y.Ş. (33) olduğu tespit edildi. Ayrıca H.Y. (66) isimli şahsın mısır tarlasında da, mısırların içerisine ekilmiş vaziyette 814 adet daha kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. ■ SERKAN ÖZCAN

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