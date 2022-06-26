Manisa’da alkol komasına giren adam canından oldu

MANİSA Sarıgöl'de İsmail Köroğlu (27) arkadaşlarıyla beraber alkol aldı. Yanında bulunan arkadaşları genç adamın uyuduğunu düşünerek alkol almaya devam etti. Yaklaşık bir saat sonra Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Köroğlu'nun alkol komasına girerek vefat ettiği düşünülürken, genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kuruma gönderildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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