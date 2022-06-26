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Haberler Manisa Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Canıtez (28), olay yerinde hayatını kaybetti. . Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

26.06.2022, 14:43

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 01.30 sıralarında Salihli Köprübaşı yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli'ye giden S.Ö. (37) yönetimindeki 64 ABC 730 plakalı otomobil, Ali Canıtez yönetimindeki 45 SN 0396 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Canıtez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Canıtez'in cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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