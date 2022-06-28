  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Mezar kazarken buldu! Jandarma güvenlik çemberine aldı

Mezar kazarken buldu! Jandarma güvenlik çemberine aldı

Manisa Salihli'de yaşanan olayda Yenipazar Mahallesi’ndeki mezarlıkta mezar kazan bir kişi patlamamış top mermisi buldu. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen top mermisi, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edilecek.

İHA

28.06.2022, 10:46

Mezar kazarken buldu! Jandarma güvenlik çemberine aldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu.



Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan E.G. (50), mahalle mezarlığında mezar kazdığı esnada Milli Mücadele döneminden kalma bir patlamamış top mermisi buldu. E.G. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Toprak içerisindeki küflü, paslı ve menşei belli olmayan top mermisinin yarın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA