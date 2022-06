Haberler Manisa Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Manisa'da uzun süredir ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi Nurcan Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.