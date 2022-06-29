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Haberler Manisa Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İHA

29.06.2022, 11:26

Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu örgütün Mütevvelli Heyetinde faaliyet yürüttüğü, Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Talebe Mesulluğü ve sohbet hocalığı görevini yürüttüğü şeklinde haklarında beyanlar bulunan 7 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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