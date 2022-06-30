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Haberler Manisa FETÖ’nün bölge sorumlusu 7 kişi Manisa’da yakalandı

FETÖ’nün bölge sorumlusu 7 kişi Manisa’da yakalandı

30.6.2022

FETÖ’nün bölge sorumlusu 7 kişi Manisa’da yakalandı
MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu örgütün mütevvelli heyetinde faaliyet yürüttüğü, 'Bölge Lise Mesullüğü', 'Büyük Bölge Lise Mesullüğü', 'Büyük Bölge Talebe Mesullüğü' ve sohbet hocalığı görevini yürüttüğü şeklinde haklarında beyanlar bulunan 7 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ■ SERKAN ÖZCAN
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