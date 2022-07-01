Manisa’da kanalizasyon hattında göçük! Elleriyle toprak kazdılar

Olay, saat 10.30 sıralarında, Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan kanalizasyon hattı çalışması sırasında, 3 metre derinliğindeki kanalda göçük meydana geldi. Bu sırada kanalın içinde çalışan işçilerden Lütfü Akalp, bir anda toprak yığını altında kaldı.

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer işçiler ise ekipler gelene kadar Akalp'i kurtarmak için toprağı elleriyle kazdı. İşçiler, Akalp'in boynunu topraktan çıkarıp, nefes almasını sağladı. Alana ulaşan itfaiye ekipleri de Akalp'i toprak altından çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan Lütfü Akalp, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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