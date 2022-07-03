  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

3.7.2022

Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

MANİSA Alaşehir'de, A.A. (60) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ülkümen Vural idaresindeki motosiklet Tepeköy girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülkümen Vural'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü A.A'yı gözaltına aldı. ■ SERKAN ÖZCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA