Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

MANİSA Alaşehir'de, A.A. (60) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ülkümen Vural idaresindeki motosiklet Tepeköy girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülkümen Vural'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü A.A'yı gözaltına aldı. ■ SERKAN ÖZCAN