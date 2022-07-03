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Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken AFAD ekipleri de yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesine karşı ölçün yaptı.