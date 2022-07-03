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Haberler Manisa Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken AFAD ekipleri de yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesine karşı ölçün yaptı.

DHA

03.07.2022, 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022, 15:16

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'deki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Bahçedeki atıkların alev alması ile başlayan yangın, bir süre sonra fabrikaya da sıçradı.

Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Müdahale sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri Musa Güzel, ayağından yaralandı.

Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekiplerden zehirli gaz uyarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AFAD ekipleri de yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesine karşı, bölgede gaz ölçümü yaptı.

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