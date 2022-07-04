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Haberler Manisa Manisa’da iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’da iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda iki TIR kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

İHA

04.07.2022, 18:41

Manisa’da iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Şehzadeler ilçesinden geçen ve yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Turgutlu çevre yolunda saat 16.40 sıralarında Turgutlu istikametine seyir halinde olan B.T. (52) yönetimindeki 45 U 7057 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Y.G. idaresindeki 45 N 1834 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası iki TIR yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, sürücülerden B.T. yaralandı. Yaralı B.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol TIR'ların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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