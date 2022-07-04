  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Müziğin sesini açmayan taksi şoförünü ısırdı

Müziğin sesini açmayan taksi şoförünü ısırdı

4.7.2022

Müziğin sesini açmayan taksi şoförünü ısırdı
MANİSA Yunusemre'de ticari taksi şoförü Ali Hallaç (47) Merkezefendi Hastanesi önünden Alparslan T. ve annesini araca aldı. Hallaç ile yolcu arasında müzik sesinin kısık olması nedeniyle tartışma çıktı. Yan koltukta oturan Alparslan T, Hallaç'ın kolunu, sırtını ve kafasını ısırdı. Araçtan inerek saldırgandan kurtulan Hallaç polisten yardım istedi. Bu sırada saldırgan Alparslan T. şoför koltuğuna geçerek önce kaldırıma çıktı ardından otomobili kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Alparslan T. gözaltına alınırken, Hallaç hastaneye kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA