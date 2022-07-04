Müziğin sesini açmayan taksi şoförünü ısırdı

MANİSA Yunusemre'de ticari taksi şoförü Ali Hallaç (47) Merkezefendi Hastanesi önünden Alparslan T. ve annesini araca aldı. Hallaç ile yolcu arasında müzik sesinin kısık olması nedeniyle tartışma çıktı. Yan koltukta oturan Alparslan T, Hallaç'ın kolunu, sırtını ve kafasını ısırdı. Araçtan inerek saldırgandan kurtulan Hallaç polisten yardım istedi. Bu sırada saldırgan Alparslan T. şoför koltuğuna geçerek önce kaldırıma çıktı ardından otomobili kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Alparslan T. gözaltına alınırken, Hallaç hastaneye kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN

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