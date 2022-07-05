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Haberler Manisa Manisa'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan telef oldu!

Manisa'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan telef oldu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 15.30 sularında ahırda sebebi belirsiz çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan yanarak can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

DHA

05.07.2022, 10:02

Manisa’da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan telef oldu!

Manisa'da ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş yanarak öldü. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ahırda çıkan yangında, 20 küçükbaş yanarak öldü. Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde A.K.'ye (37) ait ahırda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. Köylüler yangını söndürmeye çalışmasına rağmen, saman ve otların tutuşmasıyla ahır alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ahırda bulunan 7 koyun, 9 kuzu, 2 keçi ve 2 oğlak olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan yanarak öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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