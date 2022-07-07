Hurdaya dönen araç iki kardeşe mezar oldu

MANİSA'NIN Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kardeş hayatını kaybetti. Soma'da Hüseyin K.'nın (24) kullandığı araç, Muhammet Kulaber (38) idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle yolcular Hülya Belli (43), Bellis Kulaber (3), Berat Kayra Kulaber (11) ile Rıfat Ünal (59) yaralandı. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bellis Kulaber ile ağabeyi Berat Kayra Kulaber, müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdi. Gözaltı işlemi için sürücü Hüseyin K.'nın taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi. ■ SERKAN ÖZCAN