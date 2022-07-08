Bağda gürültü dehşeti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzüm bağında piknik yapan üç arkadaşa pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Atatürk mahallesindeki üzüm bağında Mustafa Kafalı (50) ve Muhammed Savaş (60) adlı iki arkadaşı ile birlikte piknik yapan ve alkol alan Hasan Kıvanç (55), yan bağın sahibi olan kuzeni Recep Kıvanç (60) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı.

İki akraba arasındaki tartışma bir süre sonra küfürleşmeye dönüştü. Recep Kıvanç, "Sürekli burada içiyorsunuz, bir de gürültü yapıp küfürlü konuşuyor etrafa rahatsızlık veriyorsunuz. Ben sana söylemedim mi? Hasan bir de akrabayız utanmayıp bana küfür ediyorsun" dedikten sonra otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alarak ardı ardına tetiğe bastı. Vücutlarına çok sayıda saçma isabet eden üç arkadaş kanlar içinde yere yığıldı.

HABER VERDİ VE KAYBOLDU

Otomobiliyle olay yerinden kaçan Recep Kıvanç telefon ile yakınlarını arayarak, "Bağda Hasan ve arkadaşlarını vurdum gidip bakın" dedikten sonra ortalıktan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Hasan Kıvanç, Mustafa Kafalı, ve Muhammed Savaş112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ameliyata alınan Muhammed Savaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavileri devam eden Hasan Kıvanç ve Mustafa Kafal'ının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kayıplara karışan Recep Kıvanç'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. SERKAN ÖZCAN