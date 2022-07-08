Kayıp kadının cesedi bulundu

MANISA'DA 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Gölmarmara'da Hannife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma'ya bildirdi. En son 4 Temmuz'da köy meydanında görüldüğü öğrenilen yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede jandarma ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, AKUT'tan 10 görevli olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı. Eralp'in cansız bedeni önceki akşam Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında bulundu.SERKAN ÖZCAN