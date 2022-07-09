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Haberler Manisa Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa'da can pazarı

Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa'da can pazarı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. yaralandı.

AA

09.07.2022, 19:48

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa’da can pazarı

Mustafa Kalfa'nın kullandığı 35 DPG 935 plakalı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolunun Taytan Mahallesi kavşağında Raif Demirel (65) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa’da can pazarı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa’da can pazarı

Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69) kaza yerinde, Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası korkunç manzara! Manisa’da can pazarı

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Kalfa ile beraberindeki Merve Kalfa (37) Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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