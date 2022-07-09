  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da bayram günü feci kaza: 2'si bebek 10 yaralı

Manisa'da bayram günü feci kaza: 2'si bebek 10 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması meydana gelen kazada 2'si bebek 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

09.07.2022, 14:52

Manisa’da bayram günü feci kaza: 2’si bebek 10 yaralı

Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Yeniharmandalı Mahallesi'nde M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 45 C 3064 plakalı aracın sürücüsü C.Ş. ve aynı araçta bulunan D.E.Ş. (44), M.Ş. (44) ve Ş.Ş. (66) ile 45 ADD 462 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (53), E.Y.(45), H.Y. (21), R.Y. (11), E.N.Y. (3) ve S.E.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kahreden kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA