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Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi! 7 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla 2 farklı noktada Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 466 aracın kontrol edildiği denetimde 34 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi.