Sabotajcıların korkulu rüyası olacak! Manisa’nın yangın tespit köpeği ‘Tarzan’ göreve hazır

Tarzan'ın uzun bir eğitimden geçtiğini ve neredeyse göreve hazır olduğunu söyleyen Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Köpeğimizi 1,5 aylık bir sosyalizasyon eğitiminden geçirdik. Bu eğitimle doğayı, çevreyi tanıması oluşabilecek olumsuzluklara karşı mücadele etmesi amacıyla köpeğimizi alıştırdık. Daha sonra hidrokarbon kokusu eğitimine geçtik. Yanıcıların içinde bulunan hidrokarbon maddesi eğitimleri verdik. İlk önce çoktan aza doğru dönüştürülecek şekilde en ufak kokuya da duyarlılık göstermesi amacıyla bir süreçten geçtik. Daha sonra da ihtisas eğitimi dediğimiz oluşabilecek kundaklamaların meydana geldiği alanlarda eğitimlerimize devam ettik. Şu an son aşamadayız. Birkaç aya kadar göreve başlayacak. İnşallah göreve başlamaz diyoruz. Çünkü Tarzan maalesef zor durumlarda kullanılacak bir köpek. İnşallah orman yangınları yaşanmaz, ormanlarımız yanmaz. Ama böylesi durumlarda da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve hazırız. Manisa Tarzanımız doğa aşığı olarak biliniyor. Tarzan da doğa aşığı bir köpek. Arazide görev yapmayı çok seviyor. İstenilen maddeleri tespiti ve bulunması için çok çaba sarf ediyor. Bu yüzden de köpeğimize Tarzan ismini koyduk" dedi.