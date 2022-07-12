Arazi savaşına güvenlik önlemi

Manisa'daki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, su kaybı nedeniyle kurudu. Göl üzerindeki 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybedip, 2 kişi de yaralanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu. Önlem alınmaması halinde daha büyük olayların yaşanacağını belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, "Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise gölün işgalinin önüne geçmek için mevcut önlemlerin artırılmasına çalıştıklarını söyledi. Gölmarmara ilçesinde daha önce göl arazisi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T., 21 Haziran'da A.N. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı gün göl arazisinde çıkan kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Bir diğer olayda ise Pazarköy Mahalle Muhtarı'nın oğlu Deniz Konuk, hasat yapan M.E.'ye ait biçerdövere av tüfeği ile ateş etmek suretiyle zarar verdi. 2 Temmuz'da, Kemerdamları Mahallesi yaşanan olayda ise M.D., C.S. ve M.K. göl arazisinde izinsiz yer temin etmek istediği sırada 4 kişi tarafından silahlı tehdide uğradı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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