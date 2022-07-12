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Haberler Manisa Manisa'da talihsiz kaza: 3'ü çocuk 4 yaralı

Manisa'da talihsiz kaza: 3'ü çocuk 4 yaralı

Manisa'ya bağlı Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün yol kenarında bulunan bariyerlere çarpması sonucu araç takla atarak ters döndü. Olayda can kaybı bulunmamakla birlikte 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

İHA

12.07.2022, 16:26

Manisa’da talihsiz kaza: 3’ü çocuk 4 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan H.D.(33) idaresindeki 38 FZ 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan B.D.(29), M.G.D.(1), K.N.D.(2) ve M.A.D.(7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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